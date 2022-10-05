تشكيلة تشيلسي اليوم أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا يترقب معرفتها المشجعين والمؤازرين للنادي اللندني الذي يستضيف هذا المساء نظيره نادي ميلان الإيطالي على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وستتجه الأنظار اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية إلى غراهام بوتر مدرب البلوز الجديد والذي سيخوض أولى مبارياته مع الفريق في دوري الأبطال، وعلى ما يبدو بحسب ما تناقلته المواقع والمصادر الأوروبية أن تشيلسي سيرمي بكل ثقله في هذه المواجهة على أمل إبقاء الفرصة متاح للتأهل للدور المقبل.

تشكيلة تشيلسي اليوم أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة تشيلسي اليوم أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب البلوز الجديد غراهام بوتر على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: أريزابالاغا

الدفاع: رييس جيمس – فوفانا - سيلفا – تشايلويل

الوسط: كالاغر – كوفاسيتش – ماونت

الهجوم: ستيرلينغ – أوباميانغ - بوليسيتش

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