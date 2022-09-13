تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

وسيحل اليوم الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية نادي توتنهام الإنجليزي ضيفًا على نظيره البرتغالي سبورتينغ لشبونة على ملعب "خوسيه الفالادي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل توتنهام هذه المباراة مساء اليوم واثق الخطوة تحت قيادة الإيطالي كونتي، خاصة بعد النتائج المميزة التي يقدمها الهوتسبيرز منذ بداية الموسم، فهو في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحوزته ثلاث نقاط بعد فوزه في المباراة الماضية في دوري الأبطال على مارسيليا 2-0.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن الإيطالي أنطونيو كونتي سيعتمد خطة لعب 3-4-2-1، وستتضمن تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: لينغليت – داير - روميرو

الوسط: إيمرسون – هويبيرغ – بيتانكور - بيريسيتش

الهجوم: ريتشارلسون – سون - كين

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