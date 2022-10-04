تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي توتنهام الإنجليزي ضيفًا على نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت على ملعب "دوتش بانك بارك"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ومن المتوقع أن تكون مواجهة نارية لا سيما وأن كلا الفريقين لديهما 3 نقاط فقط، والفوز اليوم سيحدد من هو وصيف المجموعة التي يتصدرها نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب الهوتسبرز أنطونيو كونتي خطة لعب 3-5-2، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: لينغليت – داير - سانشيز

الوسط: سيسيغنون – بيتانكور – بيسوما – هوبيرغ - بيريسيتش

الهجوم: سون – هاري كين

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