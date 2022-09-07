تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 يترقب معرفتها عشاق الهوتسبيرز، حيث أن فريقة أنطونيو كونتي هذا الموسم بدأت بقوة وتواصل تألقها في كل مباراة حتى الآن.

ومن المقرر أن يستضيف اليوم توتنهام نظيره مارسيليا الفرنسي على ملعب "توتنهام هوتسبير" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية لحساب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير، فإن الإيطالي كونتي قد يعتمد اليوم أمام مارسيليا خطة لعب 3-4-3، وسيكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: دافيز – إيريك داير – روميرو

الوسط: بيريسيتش – بيتانكور – هوبيرغ - إيمرسون

الهجوم: كولوسفيسكي – كين – سون

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