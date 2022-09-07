موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يستعد محبي ليالي الأبطال لمشاهدة اللقاء الذي سيجمع بين النادي الإنجليزي المتحدي هذا الموسم والنادي الفرنسي.

توتنهام هوتسبير هذا الموسم تحت قيادة الإيطالي كونتي مختلف جدًا وند قوي ليس سهل أبدًا، حيث أن الهوتسبيرز في البريميرليغ يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة فقط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال.

أما على صعيد مارسيليا، فإن النادي الفرنسي ينافس بكل ما أوتي من قوة في الدوري الفرنسي، وهو حاليًا يتقاسم المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان برصيد 16 نقطة لكل منهما.

موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يستضيف توتنهام نظيره الفرنسي مارسيليا على ملعب "توتنهام هوتسبر"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة beIN Sports HD XTRA 1.

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