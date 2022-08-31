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تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 10:18
تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام (المصدر: أ ف ب)
Tottenham Hotspur's head coach Antonio Conte (L) during a press conference in Seoul on July 15, 2022, ahead of the pre-season football friendly between Tottenham Hotspur and Sevilla. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي يتطلع لمعرفتها متابعي السبرز هذا الموسم، حيث أن فرقة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تقدم مباريات عالية الأداء هذا الموسم حتى الآن. 

ويحتل توتنهام تحت قيادة الإيطالي كونتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث أن الفريق حقق نتائج جيدة حتى هذه اللحظة وفاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة فقط أمام البلوز تشيلسي. 

وستكون المنافسة اليوم في أشدها، حيث أن توتنهام الذي يمتلك برصيده 10 نقاط،  يتقاسم حاليًا المركز الثاني ويتساوى بعدد النقاط مع مان سيتي، وللبقاء في المركز الثاني فإن هذا يعني أنه لا بديل عن الفوز اليوم أمام وست هام. 

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث من المتوقع أن يعتمد كونتي اليوم خطة لعب 3-4-3، وستتضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس
الدفاع: سانشيز – ديير – دافيز
الوسط: رويال – هوبيرغ – بيسوما – بيريسيتش 
الهجوم: كولوسيفسكي – كين - ريشارليسون

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