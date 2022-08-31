موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يلتقي توتنهام بقيادة الإيطالي كونتي مع وست هام ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

ويطمح توتنهام تحت قيادة الإيطالي كونتي أن يواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بنفس النسق الحالي، حيث أن توتنهام في صدارة الدوري حاليًا وترتيبه في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وحتى الآن حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد فقط أمام البلوز تشيلسي، كما أصبح نجم الفريق هاري كين ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البريميرليغ.

موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث سيحل توتنهام ضيفًا على وست هام على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الأسبوع الخامس من البريميرليغ.

وسيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD XTRA 1.

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