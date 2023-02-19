تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 24.

سيحاول نادي توتنهام اليوم بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز على أرضية ملعبه "استاد توتنهام هوتسبر" عندما يلاقي المنافس العنيد نادي وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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من جهته، سيحارب نادي وست هام ويحاول حتى الرمق الأخير لتحقيق أي نقطة من هذا اللقاء، وذلك في سبيل تفادي الهبوط خاصة وأنه يحتل المركز 18 في سلم الترتيب برصيد 20 نقطة.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: أنطونيو كونتي

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: روميرو ، داير ، بن دافيز

خط الوسط: بورو ، هوبيرغ ، سار ، بيريسيتش

خط الهجوم: كولوسفسكي ، هيونغ مين سون ، هاري كين