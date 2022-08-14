تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الجولة الثانية، تقع ضمن اهتمامات متابعي الكرة الإنجليزية خاصة في هذه المواجهة القوية بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مباراة توتنهام أمام تشيلسي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيحل توتنهام ضيفًا على النادي اللندني على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم أمام تشيلسي

من المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وحماسية بين الفريقين، حيث تواجه المدرسة الألمانية توماس توخيل المدرسة الإيطالية الدفاعية أنطونيو كونتي، وبحسب ما كشفته التقارير، فقد يعتمد كونتي على التشكيلة التالي:

التشكيل | 3-4-3

الحراسة: هوجو لوريس

الدفاع: بن دافيز - إيريك داير - كريستيان روميرو

الوسط: ريان سيسينون - رودريجو بينتانكور - بيير إيميل هويبيرج - إيمرسون

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسفيسكي

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