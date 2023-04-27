تشكيلة توتنهام المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 33.

يستضيف نادي توتنهام على أرضية ملعبه "توتنهام هوتسبر" هذا المساء نظيره نادي مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويمر الهوتسبرز في الآونة الأخيرة بأزمة عقب رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث مُني الفريق في الجولة الماضية بهزيمة قاسية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 6-1، ليتراجع في الترتيب إلى المركز السابع.

تشكيلة توتنهام المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ريان ماسون

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: روميرو ، داير ، لينغليت

خط الوسط: بورو ، سكيب ، هوبيرغ ، بن ديفيز

خط الهجوم: دانجوما ، ريتشارليسون ، هاري كين