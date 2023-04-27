تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 33.

يلتقي نادي مانشستر يونايتد اليوم نظيره نادي توتنهام هوتسبر على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبرز" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويطمح الشياطين الحمر بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ إلى تحقيق الفوز بهدف الاطمئنان والتأكد على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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اليونايتد يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، وعدم تحقيق الفوز اليوم يعني أن المنافسة قد تشتعل على المركز الرابع مع نادي أستون فيلا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت ، لوك شاو ، فيكتور ليندلوف ، أرون ون بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو ، كريستيان إريكسن ، مارسيل سابيتسر

خط الهجوم: ماركوس راشفورد ، فاوت فيغهورست ، أنتوني