تشكيلة دورتموند المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى موعد وملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في دوري الأبطال.

ويترقب عشاق المنافسات الأوروبية اليوم الأربعاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند التي تعد أبرز لقاءات هذا المساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي ستلعب على ملعب "الاتحاد".

السيتي بقيادة غوارديولا والمهاجم النرويجي هالاند لن يكون خصمًا سهلًا أبدًا هذا المساء، إلّا أن دورتموند أيضًا كان في مباراته الماضية التي فاز فيها بثلاثة أهداف نظيفة على كوبنهاغن وكأن لسان حاله يقول أنا موجود هذا الموسم وأريد الذهاب بعيدًا في بطولة ذات الأذنين.

تشكيلة دورتموند المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة دورتموند المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فإن مدرب بوروسيا إيدن تيرزيتش قد يعتمد خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة دورتموند المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ماير

الدفاع: مونيير – هوميلس – شلوتيربيك - غوريرو

الوسط: بيلينغهام – أوزكان – رويس – براندت - ريينا

الهجوم: أنطوني موديست

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