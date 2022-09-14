موعد مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعد أبرز لقاءات اليوم في دوري الأبطال.

ويستعد اليوم الأربعاء عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من المواجهات النارية هذا المساء والتي ستجمع بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مان سيتي يدخل هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره متسلحًا بفوزه في المباراة الماضية أمام إشبيلية، وواثق الخطوة تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا ومهاجمه الفذ هالاند الذي ينتظر أنصاف الفرص لدك شباك الخصوم.

أما دورتموند، فمن الواضح أن النادي الألماني يريد الذهاب بعيدًا هذا الموسم في دوري الأبطال، خاصة بعد تحقيقه الفوز في المباراة الماضية أمام كوبنهاغن بنتيجة 3-0، لذلك سيكون أمامه اليوم فرصة لإثبات الذات على ملعب الاتحاد عند ملاقاة السيتي.

موعد مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستلعب هذه المواجهة على أرض السيتزنز على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر بث مباراة مان سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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