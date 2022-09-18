موعد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، حيث يحل اليوم أتالانتا ضيفًا على روما على ملعب "الأوليمبيكو".

ومن المتوقع أن تكون مواجهة نارية بين صاحب المركز الخامس روما، وصاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي نادي أتالانتا، ولكن قد يدخل اليوم ذئاب روما تحت قيادة مورينيو بمعنويات عالية بعد تحقيق فوز عريض على هلسنكي في المباراة الماضية في الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل أتالانتا ضيفًا على روما على ملعب "الأوليمبيكو" في تمام الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة روما ضد أتالانتا على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، أو من خلال قنوات StarzPlay App.

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