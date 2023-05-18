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تشكيلة روما المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الأوروبي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 18 أيّار / مايو 2023 - 09:25
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

تعرف على تشكيلة روما المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الأوروبي 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

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يستعد نادي روما اليوم لخوض مواجهة الإياب خارج الديار على أرضية ملعب "باي أرينا" أمام نادي باير ليفركوزن في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

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ذئاب روما بقيادة السبيشل ون جوزيه مورينيو كانوا قد حققوا الفوز على ملعب الأوليمبيكو بهدف دون رد، ويتطلع عشاق روما هذا المساء للفوز أيضًا لحسم التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-1-2

حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: إيبانيز ، سمولينغ ، مانشيني
خط الوسط: سبينازولا ، ماتيتش ، كريستانتي ، شيليك
خط الهجوم: بيلوتي ، بيليغريني ، أبرهام

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