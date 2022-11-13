تشكيلة روما المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم المقرر أن تنطلق الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يستعد روما اليوم لخوض مواجهة على أرضه أمام تورينو على ملعب "الأوليمبيكو" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، وستكون هذه المباراة الأخيرة في الدوري هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة روما المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ - إيبانيز

الوسط: شيليك – كريستانتي – كامارا - زاليفسكي

الهجوم: فولباتو – زانيولو - أبراهام

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