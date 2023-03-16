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تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في إياب الدوري الأوروبي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 09:57
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم. 

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يلعب نادي روما اليوم على أصعب الملاعب في إسبانيا، وذلك عندما يلاقي نظيره ريال سوسيداد على ملعبه "أنويتا" في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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ذئاب روما سيلعبون هذه المواجهة مساء اليوم تحت قيادة السبيشل ون مورينيو بأريحية، خاصة بعد تأمين النتيجة في الذهاب بهدفين نظيفين عن طريق ستيفان الشعراوي، وماراش كومبولا. 

تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في إياب الدوري الأوروبي

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: إيبانيز ، سمولينغ ، مانشيني
خط الوسط: سبينازولا ، ماتيتش ، كريستانتي ، كارسدورب
خط الهجوم: ديبالا ، الشعراوي ، أبراهام


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