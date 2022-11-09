تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي روما اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام ساسولو على ملعب "مابي"، وذلك في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، وينتظر مشجعي روما أن يعوض الفريق الخسارة في الجولة الماضية أمام لاتسيو من خلال تحقيق الفوز اليوم وحصد الثلاث النقاط.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه مورينيو على خطة 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: إيبانيز – سمولينغ - مانشيني

الوسط: زاليفسكي – كامارا – كريستانتي - كارسدورب

الهجوم: زانيولو – أبراهام - فولباتو

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