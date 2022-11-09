جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات والمواعيد الكروية الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة لها.

لا تتوقف المتعة والإثارة في عالم الساحرة المستديرة، حيث تلعب اليوم العديد من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، وستنطلق البداية اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي ستلعب فيها 8 مباريات أبرزها مان سيتي وتشيلسي.

وتستكمل اليوم أيضًا مباريات الجولة 14 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، ومن أبرز لقاءات اليوم أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا، وفي الكالتشيو سيلتقي روما ضد ساسولو وإنتر ضد بولونيا.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 14

إشبيلية ضد ريال سوسيداد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

إسبانيول ضد ريال فياريال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

مايوركا ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 11:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 14

ساسولو ضد روما – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

إنتر ضد بولونيا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين – الدور الثالث

مان سيتي ضد تشيلسي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول ضد ديربي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

نوتينغهام ضد توتنهام – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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