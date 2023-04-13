تشكيلة روما المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي روما اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "فينورد" أمام الخصم الهولندي نادي فينورد في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: لورينتي ، سمولينغ ، مانشيني

خط الوسط: سبينازولا ، فينالدوم ، كريستانتي ، زاليفسكي

خط الهجوم: ديبالا ، أبراهام ، بيليغريني