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تشكيلة روما المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 09:45
(Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
(Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

تشكيلة روما المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم. 

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يستعد نادي روما اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "فينورد" أمام الخصم الهولندي نادي فينورد في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام فينورد اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: لورينتي ، سمولينغ ، مانشيني
خط الوسط: سبينازولا ، فينالدوم ، كريستانتي ، زاليفسكي
خط الهجوم: ديبالا ، أبراهام ، بيليغريني


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