حدث غير متوقع داخل بايرن ميونخ بعد ثلاثية مانشستر سيتي

البوابة – كشفت التقارير خلال الساعات الماضية عن واقعة صادمة حدثت داخل غرفة ملابس بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في ملعب الاتحاد على يد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وعلى ما يبدو أن الأجواء كانت متوترة عقب الخسارة، وهو ما جعل اللاعب السنغالي ساديو ماني يعتدي على زميله في الفريق ليروي ساني عقب اللقاء.

ماذا حدث في غرفة ملابس بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام السيتي؟

بحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن أعصاب ماني توترت بعد اللقاء واشتبك جسديًا مع ساني، حيث أن المشكلة بدأت بين الطرفين في الدقيقة 83 بسبب أن ماني كان ينتظر الحصول على بينية.

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وتضيف التقارير أن الثنائي ماني وساني دخلا في نقاش حاد على أرض الملعب بعد تلك اللعبة، وعقب أن اطلق الحكم صافرة النهاية، قام ماني بتوجيه لكمة في وجه ساني مما تسبب بنزول الدماء من شفاه اللاعب الألماني.

يشار إلى أن بايرن ميونخ دخل المواجهة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو في وضع غير مستقر بعد أن قررت الإدارة في البافاري إقالة المدرب ناغلسمان وتعيين توخيل بديلًا له قبل نهاية الموسم الحالي.