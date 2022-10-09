يستضيف روما خصمه ليتشي اليوم الأحد في لقاء سيجمعهما على أرضية ملعب أولمبيكو لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين الجيالوروسي سادس الترتيب العام برصيد 16 نقطة وضيفه الذي يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

ويمكن مشاهدة المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي، لورينزو بيليغريني، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: نيكولو زانيولو، باولو ديبالا، أندريا بيلوتي.