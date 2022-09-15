تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

وسيستضيف روما اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية نادي هلسنكي الفنلندي على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي التي ستبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويطمح مشجعي الذئاب أن يعدل فريقهم الكفة في مواجهة اليوم من خلال تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة المباراة الماضية أمام النادي البلغاري لودوجوريتس رازجراد بنتيجة 2-1.

تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خطة لعب 3-4-2-1، وسيدخل ضمن تشكيلة روما اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – إيبانيز - سمولينغ

الوسط: سبينازولا – كريستانتي – ماتيتش - شيليك

الهجوم: ديبالا – بيليغريني - أبراهام

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة