موعد مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

ويدخل اليوم ذئاب روما تحت قيادة السبيشال وين جوزيه مورينيو متعطشين للفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط في الدوري الأوروبي، خاصة بعد تعرض الفريق للهزيمة في المباراة الماضية أمام النادي البلغاري لودوجوريتس بنتيجة 2-1، لذلك إذا كان يريد الذئاب اليوم المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي لا بدل لهم عن الفوز للبقاء في المنافسة.

موعد مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيستضيف نادي روما الإيطالي نظيره هلسنكي الفنلندي على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة روما ضد هلسنكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة