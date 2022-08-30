تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام مونزا في الدوري الإيطالي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث يلتقي اليوم روما مع مونزا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو موسم 2022-2023.

وتحت قيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو، يواصل ذئاب روما التألق وتحقيق النتائج الإيجابية حتى الآن على صعيد الدوري الإيطالي، حيث أن روما في صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط إلى جانب كل من ميلان ونابولي ولاتسيو وتورينو وأتالانتا، ومن المؤكد أن مباراة اليوم أمام مونزا فرصة سانحة لحصد الثلاث نقاط والتربع على عرش الكالتشيو منذ البداية.

تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام مونزا في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام مونزا في الدوري الإيطالي 2022-2023 كشفت عنها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث من المتوقع أن يعتمد مورينيو على خطة لعب 1-2-4-3، وستكون الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة أمام مونزا وهم:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ – إيبانيز دا سيلفا

الوسط: سيليك – كريستانتي – بيليغريني – زاليفسكي

الهجوم: شعراوي – ديبالا - أبراهام

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