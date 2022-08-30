موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو، وتضم عدد من المباريات الأخرى للأندية الكبيرة في إيطاليا مثل ميلان وإنتر وغيرهم.

روما حاليًا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط إلى جانب كل من ميلان ونابولي ولاتسيو وتورينو وأتالانتا، حيث يواصل ذئاب روما التألق بقيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو، ومن المؤكد أن مشجعي روما يمنون النفس بأن يواصل الفريق بنفس النسق على أمل حصد الألقاب هذا الموسم.

موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي 2022-2023 اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث سيستضيف روما نادي مونزا على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالشتيو.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها على قنوات أبوظبي الرياضية وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 2، بالإضافة إلى إمكانية متابعة اللقاء أيضًا على StarzPlay App.

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