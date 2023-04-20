تشكيلة روما المتوقعة ضد فينورد اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل نادي روما اليوم مواجهة على أرضه وبين جمهوره على ملعب "الأوليمبيكو" تحت عنوان إما أكون أو لا أكون، وذلك في مباراة العودة أمام فينورد في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث أن النادي الهولندي تمكن من الفوز في الذهاب على ذئاب روما بهدف دون رد.

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المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة روما المتوقعة ضد فينورد اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني ، سمولينغ ، إيبانيز

خط الوسط: زاليفسكي ، كريستانتي ، ماتيتش ، سبينازولا

خط الهجوم: بيليغريني ، أبراهام ، الشعراوي