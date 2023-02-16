تشكيلة روما المتوقعة لمواجهة ريد بول سالزبورغ اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في ذهاب دور خروج المغلوب.

يخوض نادي روما اليوم مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "رد بول أرينا" أمام نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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ويتطلع ذئاب روما بقيادة الداهية جوزيه مورينيو إلى تحقيق الفوز والصعود للأدوار المتقدمة، خاصة وأن الفريق يحقق مؤخرًا النتائج الإيجابية على الصعيد المحلي في منافسات الكالتشيو.

تشكيلة روما المتوقعة لمواجهة ريد بول سالزبورغ اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: جوزيه مورينيو

التشكيلة: 3-4-2-1