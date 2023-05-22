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تشكيلة روما المتوقعة لمواجهة ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 08:35
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

تشكيلة روما المتوقعة لمواجهة ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 36.

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يستقبل نادي روما اليوم نظيره نادي ساليرنيتانا على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ذئاب روما بقيادة المدرب المحنك جوزيه مورينيو يدخلون هذه المواجهة بمعنويات عالية وتطلعات نحو حصد الثلاث النقاط، خاصة بعد الفوز المثير على باير ليفركوزن الأسبوع الماضي والتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023 لملاقاة إشبيلية.

تشكيلة روما المتوقعة لمواجهة ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-1-2

حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: مانشيني ، سمولينغ ، إيبانيز
خط الوسط: زاليفسكي ، بوفي ، كريستانتي ، سبينازولا
خط الهجوم: أبرهام ، بيليغريني ، ديبالا

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