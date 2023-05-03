تشكيلة روما المحتملة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

يحل نادي روما اليوم ضيفًا على نادي مونزا على ملعب "يو باور ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لموسم 2022-2023.

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وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة ستارز بلاي على Starz Play App بصوت المعلق أحمد الحامد.

تشكيلة روما المحتملة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: إيبانيز ، مانشيني ، شيليك

خط الوسط: سبينازولا ، كريستانتي ، إدواردو بوف ، زاليفسكي

خط الهجوم: بيليغريني ، أبراهام ، الشعراوي