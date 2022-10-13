تشكيلة روما اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي روما هذا المساء لتعويض خسارة مباراة الذهاب على الأوليمبيكو عندما يواجه نادي ريال بيتيس الإسباني اليوم على ملعب "بينتو فيامارين" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وكان ريال بيتيس قد استطاع تحقيق الفوز على روما في الجولة الماضية بعد تسجيل هدفين مقابل هدف واحد لأصحاب الأرض.

تشكيلة روما اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي تحدثت عنها التقارير الصحفية وأبرز المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التوقعات من المقرر أن يعتمد المدرب جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-4-2-1، وستكون الأسماء التالية ضمن تشكيلة الفريق اليوم:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: إيبانيز ، سمولينغ ، مانشيني

الوسط: فينا ، بيليغريني ، كريستانتي ، سبينازولا

الهجوم: أبراهام ، ستيفان الشعراوي ، بيلوتي

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