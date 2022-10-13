موعد مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضه من خلال هذه المقالة إلى جانب أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد ضد نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويسعى الشياطين الحمر بقيادة المدرب تين هاغ إلى تحقيق فوز آخر هذا المساء لتأكيد التأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي، حيث استطاع يونايتد أن يحصد ثلاث نقاط في مباراة الذهاب مع أومونيا التي انتهت بنتيجة 3-2.

موعد مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي

اليوم: الخميس 13 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: أولد ترافورد

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

برشلونة يتعادل مع إنتر ميلان 3-3 في مباراة مجنونة