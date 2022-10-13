جدول مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات اليوم في الملاعب الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة لها.

بعد انتهاء الجولة الرابعة من ليالي الأبطال المليئة بالحماس والإثارة، ينتقل اليوم عشاق كرة القدم مباشرة لمتابعة المواجهات النارية في الدوري الأوروبي، حيث يلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع أمونيا القبرصي على ملعب أولد ترافورد، كما يواجه متصدر البريميرليغ نادي آرسنال نظيره بودو غليمت على ملعبه في النرويج، وأخيرًا وليس آخرًا يواجه ذئاب روما تحت قيادة السبيشال ون مورينيو نادي ريال بيتيس الإسباني على ملعب بينتو فيامارين.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – الجولة الرابعة

بودو غليمت ضد آرسنال – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس ضد روما – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ريال سوسيداد ضد شيريف تيراسبول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD Xtra 2

مانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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