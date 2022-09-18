تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في ديري مدريد في الليغا.

يدخل اليوم ريال مدريد المواجهة أمام الجار في مدريد ساعيًا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لتأكيد الصدارة في الدوري الإسباني، حيث أن الملكي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في الدوري حتى الآن، وعلى الصعيد الأوروبي حقق الفوز في مبارتين في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل الملكي ضيفًا على جاره في مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة ريال مدريد اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: ميندي – ألابا – روديغر – كارفاخال

الوسط: كروس – تشواميني – مودريتش

الهجوم: فالفيردي – فينيسيوس – هازارد

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