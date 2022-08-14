يخوض اليوم بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي نادي ريال مدريد أولى مبارياته هذا الموسم في منافسات الليغا، حيث سيحل الملكي مساء اليوم الساعة 11:00 ضيفًا على ملعب " باور هورس ستاديوم" مع نادي ألميريا، وسيقود المباراة الحكم خوسيه مونويرا.

وكان المدير الفني لنادي ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي قد أعلن قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في أولى مواجهات الدوري الإسباني، إلى جانب بعض الغيابات مثل رودريجو جوس الذي يلعب في مركز الجناح، وذلك على إثر إصابته بإجهاد زائد في الفخذ الأيمن، بالإضافة إلى غياب الظهير الأيمن داني كارفاخال.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو.

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