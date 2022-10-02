تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يستضيف اليوم نادي ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث يسعى الملكي بقيادة السيد كارلو أنشيلوتي لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في الليغا، إلى جانب المحافظ على صدارة الدوري، خاصة من الملاحق الأول برشلونة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني تحدثت عنها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي قد يعتمد خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – روديغر – ألابا - ميندي

الوسط: كروس – تشواميني - كامافينغا

الهجوم: فينيسيوس – رودريغو - فالفيردي

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