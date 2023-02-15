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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 10:06
(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 21 من الليغا. 

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يستعد نادي ريال مدريد اليوم لاستضافة نظيره نادي إلتشي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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ويضع الميرينغي أمامه هدف واحد فقط، وهو أن يحصل على الثلاث نقاط في هذه المواجهة أمام إلتشي للبقاء في المنافسة على لقب الدوري ومواصلة ملاحقة متصدر الليغا نادي برشلونة. 

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي
التشكيلة: 4-3-3

  • حراسة المرمى: لونين
  • خط الدفاع: كارفاخال ، روديغر ، ميليتاو ، كامافينغا
  • خط الوسط: سيبايوس ، تشواميني ، مودريتش
  • خط الهجوم: رودريغو ، بنزيما ، فالفيردي

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