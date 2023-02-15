تعرف على توقيت مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 21 من الليغا.

يستقبل نادي ريال مدريد اليوم نظيره نادي إلتشي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني 2023.

ويطمح الملكي ومدربه السيد كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط على معقله، خاصة أن التعثر اليوم سواء بالتعادل أو الخسارة سيعني الابتعاد أكثر عن متصدر الدوري الإسباني نادي برشلونة.

توقيت مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق يوسف سيف.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الليغا في مختلف الدول العربية: