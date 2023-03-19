تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي ريال مدريد اليوم لخوض كلاسيكو الأرض أمام لغريم التقليدي نادي برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2023.

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وستنطلق صافرة كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ويأمل عشاق الملكي في هذه المواجهة أن يتمكن الفريق بقيادة أنشيلوتي من تحقيق الفوز لتقليص الفارق والبقاء في المنافسة على لقب الليغا إلى جانب منافسات دوري الأبطال.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيران ميندي ، أنطونيو روديغر ، إيدير ميليتاو ، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس ، لوكا مودريتش ، إدوارد كامافينغا

خط الهجوم: فيني جونيور ، كريم بنزيما ، فيديريكو فالفيردي