تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم الأربعاء 5 أبريل في كأس ملك إسبانيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل الكلاسيكو هذ المساء في مرحلة نصف النهائي من البطولة.

يلعب ريال مدريد اليوم مواجهة قوية في كلاسيكو كأس الملك الإسباني 2023 أمام برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات إياب نصف نهائي البطولة.

اقرأ أيضًا: أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي 22-23

الريال لم يكن موفقًا في مباريات الكلاسيكو هذا الموسم وخسر في أكثر من مناسبة أمام البارسا، ويأمل اليوم عشاق الملكي أن يتمكن الفريق بحضور بنزيما ومودريتش والبقية من تحقيق الفوز والتأهل للنهائي رغم الخسارة في الذهاب بهدف مقابل لاشيء.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألابا ، روديغر ، ميليتاو ، كارفاخال

خط الوسط: مودريتش ، كامافينغا ، كروس

خط الهجوم: فيني جونيور ، كريم بنزيما ، فالفيردي