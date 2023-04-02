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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 07:40
(Photo by LLUIS GENE / AFP)
(Photo by LLUIS GENE / AFP)

يستضيف ريال مدريد اليوم نظيره بلد الوليد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023. 

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الريال سيدخل هذه المواجهة وسيحارب للفوز بالثلاث نقاط كما أكد أنشيلوتي في آخر تصريحاته، على الرغم من أن الفارق مع متصدر الليغا نادي برشلونة وصل إلى 15 نقطة قبل أن تلعب مباراة اليوم. 

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ستنطلق صافرة البداية في مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، روديغر ، ألابا

خط الوسط: مودريتش ، تشواميني ، كروس

خط الهجوم: فالفيردي ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور


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