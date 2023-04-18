تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة هذا المساء.

يستعد نادي ريال مدريد لتأكيد التأهل إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يحل ضيفًا على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 لمواجهة تشيلسي في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينغا ، أنتونيو روديغر ، إيدير ميليتاو ، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس ، أوريلين تشواميني ، لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريغو ، كريم بنزيما ، فيديريكو فالفيردي