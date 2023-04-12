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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 09:29
(Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
(Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم. 

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يستضيف نادي ريال مدريد اليوم خصمه نادي تشيلسي الإنجليزي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطاال أوروبا لموسم 22-23. 

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الريال سيدخل المواجهة بمعنويات عالية وشبه مكتمل وممتلئ بالنجوم مثل بنزيما ومودريتش، في حين الجهة المقابلة أصبح لديهم مدرب جديد بعد إقالة غراهام بوتر، وهو المدرب فرانك لامبارد الذي لديه مهة صعبة جدًا اليوم أمام الملكي. 

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، روديغر ، ناتشو
خط  الوسط: مودريتش ، كامافينغا ، كروس
خط الهجوم: فالفيردي ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور


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