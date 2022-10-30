تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يدخل نادي ريال مدريد اليوم مواجهة مهمة أمام جيرونا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، وسيحاول الملكي بقيادة السيد كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث النقاط، وذلك في سبيل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، والابتعاد عن المنافس المباشر برشلونة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا - ميندي

الوسط: كروس – تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما - فالفيردي

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