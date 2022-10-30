موعد مباراة مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستضيف مانشستر يونايتد اليوم نادي وست هام يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح الشياطين الحمر اليوم بقيادة تين هاغ لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للبقاء ضمن المراكز الأولى في سلم الترتيب، حيث أن اليونايتد يحتل حاليًا المركز السادس وفي حال الفوز اليوم سيصبح في المركز الخامس على حساب نادي تشيلسي.

موعد مباراة مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 30 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: أولد ترافورد

الموعد: 7:15 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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