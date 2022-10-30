جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد والمواجهات الكروية والقنوات الناقلة لها.

تتواصل الإثارة في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية اليوم الأحد، حيث يلتقي اليوم ارسنال صاحب المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتينغهام فورست متذيل الترتيب، أما على صعيد الدوري الإسباني سيواجه ريال مدريد نادي جيرونا في مباراة مهمة للحفاظ على صدارة الدوري.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 14

ارسنال ضد نوتينغهام فورست – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد وست هام – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 12

ريال مدريد ضد جيرونا – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

بلباو ضد فياريال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

سوسيداد ضد بيتيس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 12

تورينو ضد ميلان – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

مباريات ودية تحضيرية لكأس العالم قطر 2022

السعودية ضد هندوراس – الموعد: 5:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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