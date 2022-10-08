يحل ريال مدريد ضيفاً صعباً على خيتافي اليوم السبت في مواجهة جديدة يحتضنها ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين الملكي ثاني الترتيب العام برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه برشلونة المتصدر، ومستضيفه الذي جمع 7 نقاط في المركز الرابع عشر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور.