تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني 2023

يستضيف نادي ريال مدريد اليوم نظيره نادي رايو فايكانو على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني 2023.

الريال يدخل هذه المواجهة بعد الخسارة أمام فالنسيا 1-0 في المباراة الماضية، ولكن المعنويات ستكون عالية بين أفراد الفريق خاصة بعد اتخاذ قرار إلغاء البطاقة الحمراء لفينيسيوس جونيور والذي سيكون حاضرًا ضمن التشكيلة مساء اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو اليوم

تقام مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو مساء يوم الأربعاء 24 مايو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة ريال مدريد ورايو فايكانو

من المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD ، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، ميندي

خط الوسط: سيبايوس ، كروس ، كامافينجا

خط الهجوم: رودريجو ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور

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