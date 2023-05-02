تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، المعلق والقنوات الناقلة.

يستعد نادي ريال مدريد اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "أنويتا" أمام نادي ريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني 2023.

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الملكي تحت قيادة أنشيلوتي في المركز الثاني في الترتيب برصيد 68 نقطة، وفي حال خسر اليوم أمام سوسيداد فإن ذلك يعني أن برشلونة يحتاج للفوز على إسبانيول في الجولة القادمة ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو ، روديغر ، ميليتاو ، كارفاخال

خط الوسط: كروس ، تشواميني ، فالفيردي

خط الهجوم: رودريغو ، بنزيما ، أسينسيو

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2023

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الجولة 33 من مسابقة الليغا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والمعلق

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق عصام الشوالي.