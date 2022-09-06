تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سلتيك اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سلتيك اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي محط اهتمام متابعي ومحبي الأبيض الملكي، حيث يطمح مشجعي الميرينغي أن يتمكن فريقهم من الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز به الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره سلتيك الاسكتلندي على ملعب "سلتيك بارك" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سلتيك اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

كشفت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام سلتيك، وبحسب ما ورد فإن المدرب الإيطالي السيد كارلو أنشيلوتي سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفخال – ميليتاو – آلابا - ميندي

الوسط: مودريتش – تشاوميني – كامافينغا

الهجوم: رودريغو – بنزيمة - فينيسيوس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة